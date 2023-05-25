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ЕЭК: В 2022 году число трудовых мигрантов из Россси в Армении увеличилось почти в 4 раза

ЕЭК: В 2022 году число трудовых мигрантов из Россси в Армении увеличилось почти в 4 раза

Количество российских трудовых мигрантов, прибывших в 2022 году в Армению и Казахстан, существенно увеличилось.

Об этом сообщила в интервью РИА Новости директор департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Алтынай Омурбекова.

Она подчеркнула, что ЕЭК ведет статистику только по мигрантам, переезжающим с исключительно трудовыми целями. Омурбекова отметила, что в прошлом году зафиксирован значительный рост приехавших из России в Армению и Казахстан. Так, число российских трудовых мигрантов в Армении за год возросло на 272%. Также выросло количество трудовых мигрантов из РФ и в Казахстане — на 70%.

Омурбекова отметила, что в 2022 году в Беларуси и Кыргызстане такая тенденция замечена не была.

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