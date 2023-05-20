Новые страсти по ЕАЭС: почему Баку снова зовут в «путинский союз»?

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Слова «Азербайджан» и «Евразийский союз» вновь в одном предложении — по крайней мере в полуофициальных заявлениях политиков и чиновников. Так, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пообещал: «На следующей неделе мы действительно будем заниматься вопросами евразийской интеграции. Мы рассчитываем, что и Алиев, и Пашинян будут в Москве». Ещё одно заявление сделал вице-премьер РФ Алексей Оверчук на XIV международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum».

По его словам, российская сторона фиксирует значительный потенциал для развития сотрудничества Азербайджана с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). «С учетом уникального географического расположения Азербайджана, структуры его экономики, внешней торговли, планов национального развития мы здесь видим хороший потенциал для развития взаимодействия Азербайджанской Республики с Евразийским экономическим союзом», — цитирует Оверчука ТАСС. Более того, по мнению вице-премьера, «в свете нашей взаимной работе по созданию такого бесшовного коридора, транспортно-логистического коридора Север — Юг очевидной экономической выгодой и для Азербайджана, и для самих государств — членов ЕАЭС было бы, конечно, вынесение таможенной границы наших стран на границу с Ираном и Турцией».

Вообще-то господину Оверчуку, как руководителю соответствующей рабочей группы, лучше было бы рассказать, как продвигается — и продвигается ли — вопрос открытия Зангезурского коридора, а не строить прожекты с явным оттенком дежавю. Москва, если кто забыл, пыталась «передвинуть» свои границы на чужую территорию еще в девяностые. Точнее, оставить их советскую конфигурацию. Кремль настаивал, что «внешние границы СНГ», то бишь бывшие границы СССР с иностранными государствами, должны охранять российские пограничники — иначе, мол, СНГ захлестнет поток террористов, контрабандистов и прочих нелегалов. И одновременно СМИ РФ голосили, что, мол, новые границы «проведены по-живому», они «разделили семьи», и вообще эти границы должны оставаться максимально прозрачными. Понятно, что из этой затеи ничего не вышло. Азербайджан одним из первых избавился от российских «зеленых фуражек» на своих границах с Ираном и Турцией и взял под контроль свои границы с РФ и Грузией. Теперь наша страна полностью контролирует границы с ИРИ, включая ранее оккупированный участок, и уверенно нормализует ситуацию на границах с Арменией. Словом, не та ситуация, чтобы реанимировать идеи ранних девяностых с «внешними границами Содружества».

Точно так же неоднократно возникала и тема «интеграции» Азербайджана в ЕАЭС. И каждый раз все заканчивалось громким конфузом. Еще в 2014 году тогдашний министр экономики РФ Алексей Улюкаев. Находясь в Баку, он заявил, что Азербайджан может вступить в ЕАЭС. Потом пришлось старательно подтирать и затирать: как оказалось, в Баку не торопятся куда-либо интегрироваться. В 2017 году о «евразийской интеграции» Азербайджана заговорил советник президента РФ Сергей Глазьев, о чем весьма подробно рассказывал Minval. В Азербайджане недоумевали. Нешуточная «движуха» началась в Армении. Одни строили планы, как бы подороже продать свое согласие на вступление Азербайджана в ЕАЭС. Другие со страхом прикидывали, как «расплатится» за это вступление с Азербайджаном Москва и не окажется ли ценой вопроса оккупированный на тот момент Карабах. А потом…заявления Глазьева тихо и аккуратно опровергли. Азербайджан не обращался с заявкой о вступлении в ЕАЭС.

В 2019 году похожая история развернулась уже вокруг ОДКБ. В организации появился статус наблюдателя, и в Армении тут же вспыхнули слухи: наблюдателем станет Азербайджан! Вопрос обсуждали в армянском парламенте, обещали «не пущать» и «не соглашаться», а потом точку поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев: вопрос об интеграции Азербайджана в ОДКБ не стоит в повестке дня.

Наконец, на уровне слухов в экспертном сообществе обсуждали «план Дугина-Проханова» и «план Лаврова», согласно которым, Москва в обмен на участие Азербайджана в интеграционных проектах обещала посодействовать освобождению не то трех, не то пяти районов, окружающих бывшую НКАО. Впрочем, существование этих планов так и не было подтверждено официально. И самое главное, Азербайджан в ходе 44-дневной войны освободил свои земли собственными силами. А летевшие в Армению из России транспортные самолеты с оружием, как бы это помягче, не дают оснований теперь чего-то требовать от Баку на основе идей Дугина.

И сегодня, на фоне очередной волны слухов, с азербайджанской стороны все куда сдержаннее и спокойнее. 17 мая Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича. Обсуждали вопросы расширения товарооборота и возможностей торговли Азербайджана с государствами-членами Евразийского экономического союза. Но ни о какой интеграции речь не шла.

И если отставить спекуляции и домыслы, то в «сухом остатке» – очевидные и понятные реалии сегодняшнего дня.

Азербайджан с момента появления идеи Евразийского союза дал понять, что вступать в эту организацию наша страна не намерена. И по вполне понятным причинам нас не интересует главный козырь ЕАЭС — нефть и газ по внутрироссийским ценам. Наша страна тем не менее выстроила многогранное и плодотворное сотрудничество практически со всеми государствами, входящими в ЕАЭС, кроме Армении. На подъеме — отношения Азербайджана с Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном. Визиты президента Ильхама Алиева в Астану, Бишкек и Душанбе, ответные визиты центральноазиатских лидеров в нашу страну дают здесь изрядную пищу для размышлений. Но в то же время основные экономические партнеры Азербайджана сегодня — это страны Евросоюза. А главное направление военно-политического сотрудничества — братская Турция. Наконец, привлекательность российских интеграционных объединений на фоне украинской войны стремительно падает.

И самое главное. Азербайджан открыт для сотрудничества со странами, входящими в ЕАЭС. Есть перспективные направления сотрудничества и с ЕАЭС как организацией. Но делиться своими суверенными правами наша страна не намерена. Доказательств сколько угодно, от создания своей независимой системы экспорта нефти и газа и до появления ППП на Лачинской дороге. Суверенитет и независимость достались Азербайджану слишком дорогой ценой, чтобы теперь наша страна легко «дарила» их Москве или Брюсселю.

И тем более трудно представить себе участие Азербайджана в единых интеграционных проектах с Арменией до подписания мирного договора. Глазьев и ему подобные могут грезить о «едином евразийском пространстве, где не будет никаких границ», но на такой сценарий «растворения» своей с таким трудом возрожденной государственности Азербайджан не согласится.

Так что не стоит, господа, смещать акценты и бежать впереди «евразийского» паровоза. Который заехал в армянский тупик не не в состоянии из него выбраться.

Нурани, обозреватель