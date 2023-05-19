Горячий май 2023 года

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После определенного застоя в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, вызванного безуспешной попыткой Еревана внести изменения в устоявшийся трехсторонний брюссельский формат путем, буквально, «втаскивания» в него президента Франции Эммануэля Макрона, в последнее время наблюдается не только оживление, но и беспрецедентное ускорение процесса. О его интенсификации свидетельствует почти недельный раунд переговоров сперва в американском Арлингтоне на уровне глав внешнеполитических ведомств двух стран, после чего в минувшее воскресение состоялась встреча двух лидеров в брюссельском формате при модераторстве президента Совета Евросоюза Шарля Мишеля (и разумеется, без расширения формата с включением в него дополнительных посредников).

Сегодня в Москве, которая, похоже, не собирается отставать в гонке за звание главного фасилитатора переговорного процесса, уже состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении (Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна) при посредничестве руководителя ведомства на Смоленской площади Сергея Лаврова. Появилась информация о приглашении в Россию теперь уже самих лидеров двух стран — президента Ильхама Алиева и премьер-министра Никола Пашиняна, которые, по замыслу Кремля, должны будут встретиться при посредничестве президента Владимира Путина. Ереван уже дал согласие на встречу, от Баку же официального согласия на эту минуту пока не последовало.

Затем, как ожидается, возможна еще одна встреча на полях II Саммитa Европейского политического сообщества (ЕПС) в Кишенэу в том же четырехстороннем формате, который имел место в Праге 6 октября прошлого года. Правда, президента Совета Евросоюза в роли сомедиатора на сей раз заменит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, а Макрон сохранит свою роль. О своем согласии на эту встречу Баку пока что тоже не объявлял, и нам еще предстоит услышать о его окончательном решении по поводу своего участия.

Кроме этого, Шарлем Мишелем уже озвучены приглашения двух лидеров в Брюссель в июле месяце, а затем и в испанскую Гранаду в октябре месяце, где пройдет III Саммит ЕПС.

Трудно не заметить тот факт, что график уже состоявшихся в этом году и пока еще запланированных в скором времени встреч получается весьма насыщенным, особенно после того застоя, который предшествовал Арлингтону. Это свидетельствует, во-первых, о том, что стороны действительно подошли вплотную к обсуждению самых болезненных тем и даже, вероятно, достигли консенсуса по некоторым считавшимся доселе наиболее чувствительным вопросам. Среди них, конечно же, выделяется не просто голое заявление официального Еревана о приверженности Армении Алма-Атинской Декларации 1991 года (что само собой стало сенсацией после Пражского саммита, что даже вынудило президента Путина разъяснить 31 октября в Сочи Николу Пашиняну суть и последствия того пражского заявления), но и громогласное признание Ереваном территориальной целостности Азербайджана теперь уже с указанием площади территории страны, которую армянское государство обязуется признавать. А это уже означает конец всяким кривотолкам в среде армянского политического истеблишмента и экспертного сообщества, не упускающих шанс «заболтать» любую тему и трактовать, что называется, «по-армянски» всё, что угодно. И теперь те самые болтуны, обезоруженные новым заявлением Пашиняна и лишенные возможности спекулировать, решили схватиться за последнюю соломинку: дескать, Пашинян как премьер «нелегитимен», и всё, что он заявляет, «не имеет правовых последствий», так как он — «враг», «предатель» и, вообще, «турок».

Ясно, что мысль о «нелегитимности» человека, которого принимают Шарль Мишель, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, да и сам президент Алиев, представляет собой бред, на обсуждение которого не стоит тратить время. Никол Пашинян — признанный всем миром официальный представитель Армении, и все его заявления и подписи отражают позицию армянского государства. Другого «в меню» нет. Поэтому, когда он заявляет о том, что Азербайджан — это государство с площадью в 86.600 кв.км., это означает признание Арменией того факта, что Карабах — это Азербайджан! А те, кто с этим не согласен, являются носителями частного мнения, которое нас в данном случае совершенно не интересует. Так что, в этом вопросе можно зафиксировать промежуточный успех переговорного процесса.

С мертвой точки сдвинулся также вопрос Зангезурского коридора. Армения согласна на открытие железнодорожного сообщения «в» и «через» Нахчыван, а ссылка на намерение двух стран обратиться за поддержкой во Всемирную таможенную организацию в Брюсселе свидетельствует о том, что какой-то контроль (в той или иной форме) при пересечении государственных границ будет иметь место. Похоже, Армения начинает понимать, что, во-первых, ее опасения по поводу «потери суверенитета» были напрасными (собственно, Азербайджан никогда и не претендовал лишать ее суверенитета, о чем и свидетельствует не одностороннее, а взаимное признание территориальной целостности двух стран), а во-вторых, дальнейшее затягивание этого вопроса в угоду концепции «нога турка не должна ступать на сюникскую землю» чревато окончательной изоляцией страны и потерей даже тех крох, которые сулит транзит грузов по ее территории. То есть, Зангезурский коридор в той или иной форме и в том или ином названии начинает обретать свои очертания на горизонте.

И в этой связи интересно было знать, что теперь скажут те наши южные соседи, которые рвали на себе рубаху с криками: «не позволим случиться никаким геополитическим изменениям» и «никто не посмеет лишить нас границы с Арменией». Ну так что, соседи, будете еще устраивать клоунаду на границе, сопровождаемую кинематографическими «шедеврами»? А ведь говорили мы вам: Зангезурский коридор не перерезает никакие другие дороги, не лишает никого общей границы, все эти опасения напрасны, тем более, что человечество придумало такую штуковину, как «эстакада». Нет, нам угрожали, делали вид, что не понимают простых вещей. Теперь же сама Армения готова к открытию сообщения в Нахчыван и через него, пусть даже пока только железнодорожного. Что вы теперь скажите? Какие у вас на этот раз будут претензии?

Армения и Азербайджан сделали шаг друг к другу. Если двум странам не будут мешать (а недругов в мире хватает), то можно надеяться, что в скором времени мир будет достигнут. Правда, остается еще много нерешенных вопросов: в Карабахе, который Ереван как бы признает частью Азербайджана, по-прежнему находятся около 10 тысяч армянских военных и, скажем откровенно, не все они являются жителями Карабаха; Ереван по-прежнему не сотрудничает с Баку в вопросе разминирования освобожденных территорий и судьбы пропавших без вести людей; работа двухсторонней комиссии по делимитации идет не так продуктивно, как хотелось бы, и в этой области по-прежнему ждут своего решения вопросы анклавов; действующие на территории Зангезура промышленные предприятия по-прежнему загрязняют реки, которые текут в Азербайджан, и многое другое.

Но есть надежда, что тот темп, который стороны набрали с нынешней весны, приведет к решению всех открытых вопросов. От скорейшего установления мира в регионе выиграют все. За исключением, разумеется, недругов, которым еще долго хотелось бы видеть Южный Кавказ в своей геополитической орбите и в пучине кровавых конфликтов.

Нам же остается продолжать наблюдать за идущими процессами и фиксировать каждый новый прогресс. Всё-таки, в очень интересное время мы живём!

Зухраб Дадашов