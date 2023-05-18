Столичный воздух перенасыщен угарным газом

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Мониторинг качества атмосферного воздуха ежедневно осуществляется через непрерывно работающие автоматические станции на территории Сабаильского, Хатаинского, Низаминского, Наримановского районов города Баку и городов Сумгайыт, Гянджа.

Об этом говорится в сообщении Министерства экологии и природных ресурсов.

Было отмечено, что на основе анализа данных, полученных со станций в течение дня, установлено, что в городе Баку содержание окиси углерода (угарный газ) превышало норму в 1,7 раза, оксида серы — в 1,2 раза, оксида азота-4 в городе Гянджа — в 1,3 раза, Сумгайыте — в 1,2 раза.

Причина повышенного содержания этих веществ в воздухе связана с интенсивным характером движения транспорта, деятельностью промышленных предприятий и другими антропогенными воздействиями.