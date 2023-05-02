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Германия проследит, чтобы Украина не использовала немецкое оружие для атак на Россию

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин проследит за тем, чтобы Украине не применяла поставленное ей немецкое оружие для атак по территории России.

Об этом он сказал на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц 1 мая, передает NTV.

Политик подчеркнул, что это оружие предназначено исключительно для защиты.

Шольц также рассказал, что решения о поставках вооружения Киеву Германия принимает в согласии с партнерами. Канцлер подчеркнул, что германская политика включает в себя не только поддержку Украины, но и недопущение эскалации конфликта между Российской Федерацией и странами-членами НАТО.

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