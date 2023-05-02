Германия проследит, чтобы Украина не использовала немецкое оружие для атак на Россию

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин проследит за тем, чтобы Украине не применяла поставленное ей немецкое оружие для атак по территории России.
Об этом он сказал на встрече с жителями города Бендорф в земле Рейнланд-Пфальц 1 мая, передает NTV.
Политик подчеркнул, что это оружие предназначено исключительно для защиты.
Шольц также рассказал, что решения о поставках вооружения Киеву Германия принимает в согласии с партнерами. Канцлер подчеркнул, что германская политика включает в себя не только поддержку Украины, но и недопущение эскалации конфликта между Российской Федерацией и странами-членами НАТО.