В городе Орлеане на севере центральной части Франции с 24 по 26 октября будет действовать временный комендантский час для лиц младше 15 лет. Ограничения предусматривают запрет на нахождение на улицах с 21:00 до 06:00, сообщают французские СМИ.

Как заявил мэр города Серж Груар, мера направлена на предотвращение нарушений общественного порядка и обеспечение безопасности на фоне запланированных массовых мероприятий.

В рамках принятых мер власти также распорядились закрыть ряд общественных объектов, включая музеи, и отменить некоторые представления. Кроме того, в субботу на весь день приостановят движение трамваев.

В эти выходные в Орлеане состоится 19-й съезд французской партии «Национальное объединение». Ожидается, что в мероприятии примут участие около 5 тыс. членов партии, а в воскресенье их число может увеличиться вдвое.

Одновременно около 50 организаций, включая оппозиционные политические силы и профсоюзы, призвали провести митинг. По данным полиции, в акции могут принять участие от 20 тыс. до 30 тыс. человек.