Азербайджанские шахматисты Айдын Сулейманлы и Гюльнар Мамедова завоевали золотую и бронзовую медали в личном зачете клубного Кубка Европы. При этом турецкий клуб «Baegan Pendik», за который выступал Шахрияр Мамедъяров, стал победителем турнира.

Как сообщили в Федерации шахмат Азербайджана, соревнования прошли в черногорском городе Будва.

Сулейманлы, представлявший клуб «Вугар Гашимов», занял третье место по индивидуальным показателям на первой доске. Мамедова, выступавшая за азербайджанскую команду «Одлар Юрду», завоевала золото на четвертой доске.

В мужском турнире команда «Вугар Гашимов» набрала 10 очков и заняла десятое место.

В женских соревнованиях «Одлар Юрду» и сербский клуб «Сирмиум Сремска-Митровица» набрали по 10 очков и и разделили третье-четвертое места.