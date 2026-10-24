Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 25 октября.

Как говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, в Баку и некоторых местах Абшеронского полуострова временами ожидаются дожди. В отдельных местах полуострова возможны кратковременные ливни, грозы. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-17°, днем – 17-19° тепла. Атмосферное давление — 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность – 70-80%.

В районах Азербайджана местами периодически ожидаются дожди, возможны ливни, грозы, град, в высокогорье – снег, а в восточных районах – некоторое усиление осадков. Ночью и утром местами будет туман. Ветер – умеренный восточный. Температура воздуха ночью 13-16°, днем — 17-21°, в горах ночью – 2-6°, днем – 8-13° тепла.