Лидер КНДР Ким Чен Ын прибыл в китайский приграничный город Даньдун, сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на источник в правительстве Южной Кореи. Это первый визит Кима в Китай с сентября 2025 года.

По словам источника, северокорейский лидер приехал в Даньдун по новому мосту, соединяющему Китай и КНДР. Переправу через реку Амноккан (кит. Ялуцзян), соединяющую Даньдун с северокорейским городом Синыйджу, открыли на прошлой неделе спустя 12 лет строительства.

Как сообщалось, премьер Госсовета Китая Ли Цян также приехал в Даньдун, пишет агентство. Поездка Кима не была анонсирована заранее.

Как отмечает Yonhap, Ким Чен Ын прибыл в Даньдун накануне празднования годовщины участия китайских войск в Корейской войне 1950-1953 годов, которую Пхеньян и Пекин отмечают 25 октября. В этот день китайские солдаты впервые присоединились к боевым действиям в войне.