Следующий раунд переговоров между делегациями России, Украины и США может состояться в столице ОАЭ Абу-Даби или Швейцарии. Об этом сообщают Sky News и Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По их данным, встреча, вероятно, пройдет в течение следующей пары недель. Собеседник Sky News уточнил, что целью переговоров будет последующее проведение встречи на уровне лидеров, однако для этого необходимо проделать большую работу.

Как отмечает Reuters, накануне президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что российские, украинские и американские переговорщики договорились встретиться на техническом уровне в первой половине ноября в Абу-Даби. Он также выразил надежду, что за этим последует встреча лидеров этих стран.