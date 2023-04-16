Зеленский требует гарантий безопасности для Украины

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Украина должна получить действенные гарантии безопасности еще до вступления в НАТО. Об этом говорится в обращении украинского президента Владимира Зеленского.

— Россия должна убраться с территории Украины. И каждый пункт Устава ООН должен заработать снова — ни одно из российских нарушений международного права нельзя игнорировать, — подчеркнул глава украинского государства.

По его словам, именно на таких принципах вернутся безопасность и спокойствие в международные отношения и именно для этого есть украинская формула мира, абсолютно реалистичная и вполне конкретная.

— Ее (формулу мира) также сегодня подробно обсудили с Эммануэлем Макроном (французским президентом), как и международные мероприятия, которые мы готовим на этот год, в частности Вильнюсский саммит НАТО, — сказал президент.

Зеленский отметил, что общая позиция всех государств-участников на саммите в Литве может быть именно такой амбициозной, в которой нуждается европейская безопасность.

— Уверен в этом. Действенные гарантии безопасности для Украины, то есть на самом деле для международного порядка, основанного на правилах, нужны еще до нашего вступления в Альянс, — добавил он.