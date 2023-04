Посол ЕС с прискорбием отреагировал на избиение армянами азербайджанского воина

Со всеми задержанными необходимо обращаться в соответствии с международным гуманитарным правом.

Об этом в соцсети «Твиттер» заявил посол ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он назвал видеокадры, свидетельствующие о жестоком обращении в отношении азербайджанского военнослужащего «весьма прискорбными».

I saw a video showing violent treatment of a detained Azerbaijani soldier. Indeed deplorable. Important that all prisoners are treated in line with international humanitarian law.

