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В Канаде произошло массовое отравление угарным газом: госпитализированы 135 человек

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По меньшей мере 135 человек отравились угарным газом в канадском Монреале (провинция Квебек), ожидая восстановления подачи электроэнергии после прошедших в регионе еще в среду ледяных дождей, сообщает телеканал CBC.

По его данным, 135 человек были доставлены в медучреждения из-за отравления угарным газом. В частности, пытаясь согреться и приготовить себе еду, люди использовали угольные или газовые барбекю внутри помещений.

Ледяные дожди обрушились на провинции Квебек и Онтарио в среду. Тогда более 1 млн домов и других строений лишились электроснабжения. Как ожидается, подача электроэнергии всем пострадавшим от стихии может быть возобновлена лишь в понедельник.

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