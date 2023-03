Правительство Германии и Еврокомиссия достигли соглашения по вопросу о полном прекращении выпуска с 2035 года автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), против которого выступала ФРГ. Берлин настаивал на исключении из запрета для электротоплива. Об этом сообщили министр транспорта Германии Фолькер Виссинг (Volker Wissing) и вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс в субботу, 25 марта, сообщает DW.

«Путь ясен: Европа остается технологически нейтральной. Транспортные средства с двигателями внутреннего сгорания также могут быть вновь зарегистрированы после 2035 года, если они используют только топливо с нейтральным выбросом CO2», — сообщил немецкий министр.

We have found an agreement with Germany on the future use of efuels in cars.

We will work now on getting the CO2-standards for cars regulation adopted as soon as possible, and the Commission will follow-up swiftly with the necessary legal steps to implement recital 11.

— Frans Timmermans (@TimmermansEU) March 25, 2023