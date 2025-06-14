Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские ВВС вскоре окажутся в небе над Тегераном.

«Мы нанесём удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл», — подчеркнул он.

По словам Нетаньяху, Израиль добился успеха и нанёс решающий удар по главному иранскому объекту обогащения урана.

Он также сообщил, что израильские силы атаковали группу ведущих учёных, возглавлявших ядерный проект Ирана.

«У Ирана есть 20 тысяч баллистических ракет, и мы не можем это терпеть. Мы приняли меры для уничтожения его ракетного потенциала», — заявил премьер.