Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Юрий Ушаков, беседа длилась 50 минут и была конструктивной.

Путин проинформировал Трампа о своих недавних телефонных контактах с лидерами Ирана и Израиля. В ответ Трамп охарактеризовал ситуацию на Ближнем Востоке как весьма тревожную, хотя и признал эффективность израильских ударов по территории Ирана.

Стороны обсудили перспективы деэскалации конфликта и не исключили возвращения к переговорам по иранской ядерной программе. Путин напомнил Трампу о российской инициативе по поиску взаимоприемлемых договоренностей по этому досье.