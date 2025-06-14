У Ирана насчитывается около 2000 баллистических ракет, заявил телеканалу Fox News высокопоставленный источник в израильской разведке.

По его словам, если не предпринять меры, в течение двух лет этот арсенал может увеличиться до 8000 ракет, и именно это стало одной из причин начала израильской военной операции.

«Мы не можем завершить эту операцию, зная, что через два года окажемся в той же ситуации», — отметил представитель разведки, добавив, что операция «идёт по плану, даже лучше, чем предполагалось».