В Иране подтвердили гибель одного из ключевых фигур иранского руководства — старшего советника верховного лидера аятоллы Хаменеи, Али Шамхани.

Как сообщают иранские СМИ, он скончался в больнице после получения ранений в результате израильского удара, нанесённого накануне.

Али Шамхани на протяжении десяти лет занимал пост секретаря Совета национальной безопасности Ирана. До этого он был министром обороны страны и оставался одним из самых влиятельных представителей иранского военного и политического истеблишмента.