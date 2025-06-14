По инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба азербайджанского лидера, в ходе разговора была выражена обеспокоенность обострением между Ираном и Израилем. Главы государств отметили важность скорейшего снижения напряжённости и подчеркнули необходимость решения вопросов посредством диалога.

Президенты Азербайджана и Турции также обменялись мнениями по вопросам повестки дня братских и стратегических союзнических отношений между двумя странами.

В рамках телефонного разговора главы государств также коснулись вопросов, связанных с будущими контактами.