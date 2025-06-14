Отношения между Азербайджаном и США могут быть доведены до уровня стратегического партнёрства. Об этом заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев на панельной дискуссии «Средний коридор: новая геополитическая и экономическая линия жизни» в рамках форума GLOBSEC 2025.

Он отметил, что с нынешней администрацией США наблюдается взаимное стремление к развитию двусторонних связей.

«С нынешней администрацией США мы видим большую возможность вывести двусторонние отношения на совершенно новый уровень и считаем, что эти связи могут достичь даже точки стратегического партнёрства. К сожалению, наше взаимодействие с администрацией [экс-президента США Джо] Байдена не сложилось, и мы не увидели от них какой-либо демонстрации стратегической региональной позиции. Однако с нынешней администрацией мы видим взаимное стремление к сотрудничеству», — заявил Гаджиев.

Он также подчеркнул, что во время первого президентства Дональда Трампа его участие стало решающим фактором в реализации проекта Трансадриатического газопровода (TAP).

«Его участие, политический акцент превратили этот проект в реальность, и мы очень благодарны ему за это. TAP в настоящее время вносит эффективный вклад в энергетическую безопасность Европы. Как отметил президент Ильхам Алиев, Азербайджан экспортирует свой природный газ в 12 стран, 10 из которых являются европейскими государствами. Мы с нетерпением ждём дальнейшего расширения географии наших отношений», — добавил Гаджиев.