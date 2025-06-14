Российский политолог Сергей Марков считает, что эскалация конфликта между Израилем и Ираном играет на руку России. Он выделяет сразу несколько выгод:

– рост цен на нефть принесёт Москве дополнительные миллиарды;

– Китай станет более зависим от российской нефти, что позволит увеличить производство дронов для фронта;

– США отвлекутся на Ближний Восток и сократят военную помощь Украине;

– Европа будет загружена последствиями конфликта и ослабит внимание к Украине;

– у России появится шанс выступить в роли миротворца и улучшить свои дипломатические позиции, вплоть до смягчения санкций.

По мнению Маркова, Москва «должна использовать сложившуюся ситуацию для стратегического усиления на всех фронтах».