До открытия посольства Азербайджана в Израиле осталось 7 дней. Данную информацию приводит посольство Израиля в Азербайджане.

По этому случаю дипмиссия объявила о запуске кампании бесплатных билетов в Израиль.

Only 7 days are left till the opening of Embassy of 🇦🇿 in 🇮🇱. On this occasion, Embassy of Israel starts a 7-days campaign of “HOW TO WIN A TICKET TO ISRAEL IN 7 DAYS?!”

Countdown has started!Everyday, we will share one step to be taken to win a free ticket to Israel.STAY TUNED! pic.twitter.com/GkGEMu3gSu

— Israel in Azerbaijan (@IsraelinAZ) March 22, 2023