В Ташкенте в 21:48 во вторник ощущалось сильное землетрясение. В 21:49 толчки повторились — они носили горизонтальный характер и были довольно продолжительными.

Как сообщают узбекские СМИ, некоторые жители и посетители торговых центров выбежали на улицу.

По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился в Афганистане. Его магнитуда составила 6,6, глубина — 220 км.

Расстояние от эпицентра до столицы Узбекистана составило 561 км в юго-восточном направлении.