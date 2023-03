Очень опечален известием о разрыве мины в Агдаме 16 марта.

Данное заявление опубликовал в соцсети Twitter глава представительства Европейского союза в Азербайджане Петер Михалко.

«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших. ЕС продолжит поддерживать Азербайджан в работах по разминированию», — написал дипломат.

I am deeply saddened by the news of a landmine explosion in Aghdam on 16 March. My heartfelt condolences go to families of the victims. The EU will continue its support to Azerbaijan in demining works.

