Более 20 горняков погибли в результате серии взрывов на шахтах в колумбийском муниципалитете Сутатауса, расположенном в центре страны.

Об этом сообщил в четверг президент республики Густаво Петро.

«Я находился на связи с губернатором Николасом Гарсиа Бустосом, который мне только что сообщил, что, несмотря на все усилия спасателей, к сожалению, 21 человек погиб в результате этого трагического происшествия в Сутатаусе», — написал он в Twitter. Ранее сообщалось, что жертвами стали 11 человек.

Взрыв на одной из угольных шахт в Сутатаусе произошел во вторник вечером. За ним последовала серия взрывов на соседних объектах. Как сообщила ранее газета El Tiempo, в момент происшествия в туннелях находилось более 30 человек.