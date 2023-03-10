Глава Римско-католической церкви, 265-й Папа Римский Франциск, 10 марта сообщил о том, что у него появилась усталость, и не стал отрицать, что обстоятельства могут заставить его отречься от престола и высокой должности верховного понтифика. Об этом написали в итальянской газете La Repubblica.

По словам самого Папы Римского, определенный уровень усталости не позволяет четко смотреть на мир и видеть вещи ясно. Официально он не заявил, что собирается покинуть престол. Но мысль о том, что могут появиться причины, и он это сделает, Франциск озвучил.