МИД Азербайджана выразил соболезнования Таджикистану.

«Выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью людей и разрушениями, вызванными сходом лавины в Бадахшанской области Таджикистана. Выражаем соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — говорится в сообщении ведомства в соцсети «Твиттер».

We express our deepest sympathy over the loss of life and destruction caused by the avalanche in Badakhshan region of #Tajikistan.

We convey our words of compassion to the families and friends of the victims, and wish a speedy recovery for the injured. @MOFA_Tajikistan

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) February 17, 2023