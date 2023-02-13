Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер сменится в утренние часы юго-восточным.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью от 1 °С мороза до 2 °С тепла, днем — 4-6 °С тепла.

Атмосферное давление понизится с 772 до 766 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

Ночью в районах страны в основном без осадков, в горах возможны осадки, возможен снег. Туман, ветер умеренный западный. Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем — 6-10 °С тепла. В горах ночью — 10-15 °С мороза, днем — 0-5 °С мороза. Утром и ночью на дорогах ожидается гололед.