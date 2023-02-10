Администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у конгресса рекордный бюджет для Министерства обороны страны на 2024 год, потому что партийные споры по поводу потолка госдолга поднимают вопрос о глубоком сокращении планов финансирования американских вооруженных сил.

Об этом сообщило американское издание Politico со ссылкой на заявление заместителя министра обороны США по финансам Майкла Маккорда.

Как рассказал Маккорд в интервью, официальные лица «очень близки» к тому, чтобы согласовать окончательную цифру для Пентагона, которую Белый дом включит в свой общий бюджетный запрос на 2024 финансовый год, который будет опубликован 9 марта.

«Я ожидаю, что это будет больше, чем Конгресс предоставил в прошлом году», — сказал он и отметил, что оборонное ведомство направит средства на пополнение запасов боеприпасов и поддержку Украины.