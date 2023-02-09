В то время как Международная кризисная группа прогнозирует высокую вероятность новой битвы между Азербайджаном и Арменией и видит в наблюдателях ЕС на границе двух стран «спасителей», в реальности они могут только обострить конфликт и превратить Южный Кавказ в плацдарм для столкновения Запада с Россией.

Международная кризисная группа обнародовала отчет, в котором оценила риск возобновления столкновений между Арменией и Азербайджаном как «очень высокий», но сочла, что снизить его может новая наблюдательная миссия ЕС на границе двух республик. Прежде чем остановиться на теме дислоцирования наблюдателей на границе и их роли «громоотвода», стоит заметить, что группа эта (The International Crisis Group, ICG) с штаб-квартирой в Брюсселе, адвокационными офисами в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне и представительствами в разных странах, значится в открытых источниках как транснациональная некоммерческая неправительственная организация, аналитический центр, используемый политиками и учеными, проводящими исследования и анализ глобальных кризисов. Группа «работает над предотвращением войн, формированием политики, позволяющей построить более мирный мир».

Но насколько может быть «независимой» и политически непредвзятой структура, начальное финансирование которой осуществил «меценат» Джордж Сорос, продолжающий ее поддерживать? И функционирует она, в том числе, за счет средств правительств некоторых стран, не обожающих Азербайджан и закрывающих глаза на оккупирование его территорий Арменией?

В отчете, в частности, сказано о значительном риске повторения боевых действий, имевших место в сентябре 2022 года, потому как Азербайджан имеет большое военное и финансовое преимущество перед Арменией, а Россия отвлечена войной в Украине. Поэтому мало что может удержать Баку, «если он потеряет терпение в переговорах». Когда ждать новой войны? По прогнозу «независимой структуры», — весной, когда «таяние снегов расчистит путь для новых операций». Ну а «смелости Баку придает и повышенный спрос Европы на азербайджанский газ».

В то же время ICG пишет, что, по оценке большинства экспертов, неясно, действительно ли Баку планирует захваты новых территорий. «Азербайджан знает, что такой шаг вызовет резкую критику со стороны зарубежных партнеров. Внутренняя аудитория тоже может задаться вопросом, действительно ли необходимо нападение (!?) на территорию Армении, особенно если оно окажется дорогостоящим с точки зрения жертв».

Что подразумевается под «территорией Армении» – не вполне понятно, зато непросвещенным растолковывают, что миссия ЕС предлагает наилучшие шансы минимизировать риск повторения или расширения сентябрьских боевых действий. Отмечается, что достижение консенсуса среди государств-членов ЕС относительно отправки миссии «потребовало некоторого маневрирования в Брюсселе, учитывая формальный союз Армении с Россией и опасения оттолкнуть Азербайджан в тот момент, когда его энергетические ресурсы пользуются большим спросом на всем континенте».

Для успеха деятельности евронаблюдателей, считает ICG, ЕС необходимо выполнить три задачи. Во-первых, использовать все возможные каналы, чтобы заручиться поддержкой Баку и получить его разрешение на развертывание миссии на азербайджанской стороне границы («хорошая» мысля приходит опосля – прим. автора); наладить рабочие отношения с российскими пограничниками; обеспечить миссии необходимый мандат, включая широкие полномочия для развития связи и сотрудничества как между двумя сторонами, так и в приграничных районах. А Кремлю рекомендовано «смотреть на миссию как на возможность и спокойно помогать ей выполнять свою работу». Потому как интересы Брюсселя и Москвы на Южном Кавказе, оказывается, совпадают. Инициативы, в заданных условиях, просто анекдотические. Хороши советчики!

Реакции Первопрестольной на предложение «ассистировать» Западу в наведении порядка на Южном Кавказе мы не знаем, но можно предположить, что знаменитая хрущевская «кузькина мать» отдыхает – детский лепет. И какая «наивность» считать, что интересы двух политических антагонистов на Южном Кавказе совпадают. И какова наглость печься об интересах внерегиональных игроков столь цинично, в то время как их совершенно не колышут интересы Армении и Азербайджана, а интересуют только собственные. Ведь известно, что миссия расположилась на территории Армении у границы с Азербайджаном без согласия на то последнего.

Ну да, Армения ликует и «приветствует» долгосрочную (на пару лет) вторую миссию ЕС, хотя первая вообще ничего не сделала для решения главного вопроса – подписания мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. И какую пользу может принести вторая двухлетняя (EUMA), которая вроде состоит из 100 гражданских «миротворцев» и неизвестно скольких их помощников: тысячи, двух тысяч, трех? Что за помощники, каковы их функции? И как пошел ЕС на такой шаг при отсутствии его одобрения Азербайджаном? Уже это говорит о том, что успешной миссия без поддержки со стороны Баку быть не может по определению (ведь в процессе урегулирования должны участвовать две страны), и что легитимные интересы Азербайджана она учитывать не станет. Мерси за это Франции, она «постаралась на славу», и вряд ли ей сильно сопротивлялись другие государства ЕС. Впрочем, некоторые, наверно, были против, но Брюссель их, как водится, «дожал».

А тут еще распространилась информация (правда, пока на уровне французского депутата Европарламента Натали Луазо), в соответствии с которой в составе миссии ЕС с 20 февраля появятся и 8 жандармов из, опять-таки, Франции. По ее словам, в этот день она будет в Армении. Отметим, что жандармерия в Пятой республике – двойного подчинения: МВД и министерству обороны.

Еще раз подчеркнем, что нахождение миссий в приграничье следует согласовывать, равно как и их мандат, с обеими сторонами конфликта, если речь идет о реальном стремлении его урегулировать. Но, видимо, такая задача не стоит. Тут возникает вопрос – а, какая, собственно, наличествует? Надо думать, что стремясь заполучить себе европейских наблюдателей, Армения, традиционно пытавшаяся усидеть на двух стульях – России и Запада, все же вцепилась во второй, поскольку она недовольна тем, что ОДКБ (читай – Россия) не помогла ей «одолеть» Азербайджан. Миссию ОДКБ она к себе не впустила, ее учения на своей территории отменила. В общем, показала Москве, что ее, а также государств ОДКБ помощь, Армении не нужна, и ее окажут другие, то есть Запад. Как сказал спикер парламента РА Ален Симонян, он не уверен в способности ОДКБ оперативно отправить свою миссию (напомним, речь идет о военно-политическом блоке, членом которого является и Армения), на границу. А все потому, пояснил он, что в организации «много разных стран», которые могут наложить вето на соответствующее решение. «Много» — это, не считая Армению, Россию, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. При этом членами ЕС являются 27 государств Европы. Чувствуете разницу? И подход «тюркского» ОДКБ и «цивилизованного» Евросоюза к армяно-азербайджанскому урегулированию? Глава МИД России Сергей Лавров, все же, без устали повторяет, что миссия ОДКБ, при согласии Армении (по его словам, Баку не был против этого), может быть развернута за день-два.

Armenia Today цитирует старшего научного сотрудника Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станислава Притчина, заявившего: «Есть пример, когда больше двух месяцев европейская наблюдательная миссия находилась на границе с армянской стороны … после сентябрьского обострения, и это, по сути, никаким образом не повлияло ни на ход переговоров, ни на обострение». Поэтому, сказал он, с точки зрения урегулирования в долгосрочной перспективе миссия ЕС вряд ли каким-то образом повлияет на ход переговорного процесса и риторику сторон. «Любые односторонние меры, а здесь речь идет именно о таковых со стороны Армении и Европейского союза, не поддержанные Азербайджаном, никаким образом не повлияют на ситуацию», — пояснил он.

Притчин отметил, что сейчас основные спорные точки — вокруг Лачинского коридора, статуса самого «Нагорного Карабаха» — находятся вдали от ответственности той же европейской миссии: «Миссия ЕС будет находиться на территории Армении, сам Лачинский коридор находится на территории Азербайджана и, соответственно, эта зона вне досягаемости европейской миссии». Европейская миссия, на взгляд эксперта, может создать только «психологическое давление» на Баку, но у Азербайджана, по его словам, есть принципиальные решения, и «вряд ли его можно чем-то сбить с этого».

Резюме — «Появление … миссии никаким образом не будет способствовать безопасности Армении и решению карабахского вопроса, но в перспективе может создать еще одну болевую точку в отношениях между Арменией и Россией». Добавим: и с Азербайджаном – тоже, что важнее.

Но оставим в стороне Россию и сосредоточимся на собственно Южном Кавказе, в котором роль первой – хочет кто-то того или нет – велика. Региону эта миссия способна нанести только вред, поскольку Евросоюз открыто пытается доминировать на соответствующем пространстве, но при этом он дискредитировал себя перед Баку откровенными антиазербайджанскими заявлениями, с которыми более всего расстаралась Франция. А коли так, можно довольно уверенно предположить, что миссия ЕС на текущий момент является инструментом оттягивания выполнения трехстороннего заявления глав России, Азербайджана и Армении от 9-10 ноября 2020 года и, соответственно, подписания мирного соглашения. Так что – и с точки зрения полной нормализации, и в контексте своего длительного присутствия в регионе – в выполнении положений вышеуказанного документа она не заинтересована.

Да и что эта миссия сможет сделать, кроме как посеять еще больший раздор между конфликтующими сторонами, помогая Армении не исполнять договоренности, а также между Ереваном и Москвой, которая долго терпеть все эти отсрочки и вытеснение ее с Южного Кавказа не будет. Случись новая война, Армения проиграет ее снова, поскольку победного ресурса у нее нет, и ей все равно придется выполнить трехстороннее заявление и, не исключено, на дополнительных условиях Баку.

Россия, как известно, выступила против «подмораживания» переговорного процесса, и МИД этой страны заявил, что «Появление в приграничных районах Армении представителей Евросоюза, который переродился в придаток США и НАТО и проводит на пространстве СНГ конфронтационную политику, способно лишь привнести в регион геополитическое противостояние и обострить существующие противоречия. Название ЕС остается для прикрытия очевидной истинной роли НАТО в различных мировых делах».

То есть и без рассуждений российского МИД понятно, что Южный Кавказ нужен Западу как территория противостояния России, если не открытия в регионе второго фронта против нее. Так каким же образом может подстраховать себя Ереван в заданных условиях, раскрыв свои объятия Западу под настойчивый рефрен главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что создание новой миссии «запускает новую фазу вовлечения ЕС в ситуацию на Южном Кавказе». Какую именно фазу? В ответ слышатся общие формулировки – без уточнений, касающихся деятельности миссии, ее прав и обязанностей. Это весьма удобно, когда конкретные планы срываются, потому что слова улетают в эфир, и ответственность за любое развитие событий никто не несет. Пример – долгая «деятельность» Минской группы ОБСЕ, ее фактическая ликвидация, однако не без попыток президента Франции Макрона навязать переговорному процессу эту потерявшую вкус «жвачку». Напомним, Париж был одним из сопредседателей МГ ОБСЕ. И армяне в него «свято верят». А напрасно.

Равно как ошибочно пытаются добиться того, чтобы «гражданская» миссия ЕС трансформировалась в военную. Сама себя Армения защитить не может; то, что государства ОДКБ отправят на ее «спасение» своих солдат видится таким же нереальным как то, что головы сложат за армян французы, немцы и далее по еэсовскому списку. Так что же выигрывает Армения, пытающаяся прилепиться к подбрюшью ЕС и трубящая, что наблюдательная миссия европейцев в РА является «ударом по Баку и Москве» (цитата из JAMnews). И что, по мнению политолога Давида Степаняна, Армения должна «использовать эти два года для того, чтобы перестроить армию, вытащить ее из советских стандартов». А также и то, что «Алиев уже не будет использоваться Россией или Турцией в качестве тупого инструмента для удара по Армении».

Наивно? Наивно. Но, главное, преступно вредно для восприятия ситуации массовым сознанием в достаточно адекватной степени. Ни Алиев, ни Москва не испугаются: они будут действовать – когда врозь, а когда сообща – для не закрепления внерегионального фактора на Южном Кавказе в той его компоненте, которая противоречит их интересам. А они явно не соответствуют чаяниям Армении. Значит, она в любом случае проиграет – случится новая война или нет.

Ирина Джорбенадзе