Всемирно известный эксперт по землетрясениям Френк Хугербитс знал о том, что произойдет в Кахраманмараше еще за 3 дня до трагедии. Об этом Minval.az сообщает cо ссылкой на турецкое издание Haberler.com.

В своем статусе в Twitter от 3 февраля он написал: «В Турции, Иордании, Сирии и Ливане произойдет землетрясение силой 7,5 балла». Подземные толчки будут продолжаться».

Землетрясение магнитудой 7,4 баллов, которое произошло в 04:17 в районе Пазарджик Кахраманмараша, затронуло 10 городов Турции. Согласно заявлению AFAD, после землетрясения произошло 42 толчка, самый сильный из которых был магнитудой 6,6 баллов.

Сегодня эксперт поделился статусом, в котором выразил сочувствие всем, кто пострадал от крупного землетрясения в Центральной Турции и добавил: «Как я уже говорил, рано или поздно это произойдет в данном регионе, подобно 115 и 526 годам. Этим землетрясениям всегда предшествует критическая планетарная геометрия, как это было у нас 4-5 февраля».

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023