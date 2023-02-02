Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Йоханниса в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.
Йоханниса в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.
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