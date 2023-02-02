Президент Румынии Клаус Йоханнис прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Йоханниса в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Ягуб Эюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.