Азербайджанская Республика является очень важным стратегическим партнером для Венгрии.

Об этом президент Венгрии Каталин Новак написала в Twitter.

«Я еще раз сказала президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву во время его официального визита в Будапешт, что диверсификация источников энергии Европы, в которой Азербайджан в настоящее время играет большую роль, очень важна», — отметила Новак.

The Republic of Azerbaijan 🇦🇿 is a key strategic partner for Hungary 🇭🇺. I reiterated to @presidentaz Ilham Aliyev at his official visit to Budapest that in current times the diversification of energy sources are elementary in Europe where Azerbaijan 🇦🇿 has a great role to play. pic.twitter.com/ejPvAc0BWv

— Katalin Novák (@KatalinNovakMP) January 30, 2023