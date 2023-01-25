Выступление главы МИД Армении Арарата Мирзояна в Комитете по иностранным делам Европейского парламента является наглядным примером лицемерия. Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В частности, предложение Мирзояна решить сложившуюся вокруг Лачинской дороги ситуацию силовым путем является серьезной угрозой. «Призывы армянского руководства к войне не является чем-то новым. Еще в 2019 году премьер-министр Армении Никол Пашинян озвучил мысль «Карабах — это Армения», а ныне экс-министр Тоноян заявлял о «новой войне за новые земли».

Предложенный Мирзояном военный вариант решения вопроса говорит о том, что Армения не извлекла урок из истории и до сих пор не осознает, чем для нее закончилась 30-летняя оккупация азербайджанских земель. Подобная авантюра Армении должна быть пресечена», — заявляет ведомство.

«Представляется, что после войны 2020 года игнорирование со стороны этих структур неопровержимых фактов, представленным Азербайджаном Европейскому союзу и другим международным организациям, а также парламентам, о грубом нарушении обязательств, взятых на себя Арменией (неполный вывод вооруженных сил Армении с наших территорий, продолжение незаконной деятельности на территории Азербайджана, проведение ротации военнослужащих, злоупотребляя Лачинской дорогой, сохранение минной угрозы в Азербайджане, незаконная эксплуатация природных ресурсов, создание условий для незаконного проезда граждан третьих стран на территорию Азербайджана и др.), вновь придало смелости армянской стороне. Вместе с тем, становится ясно, что это выступление министра иностранных дел Армении подогрето ложными, неподдерживающими мир и реваншистскими заявлениями, сделанными рядом международных кругов относительно ситуации вокруг Лачинской дороги», — говорится в заявлении ведомства.