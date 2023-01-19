В ближайшем будущем в Баку состоится открытие свободной зоны рядом с морским портом. Мы надеемся, что эта свободная зона станет местом производства и местом, куда компании будут направлять свои инвестиции.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на панельном заседании на тему «Евразийский Средний коридор: от пути до магистрали» в рамках Всемирного экономического форума в Давосе. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что улучшение бизнес-климата является одним из главных факторов успеха. «Ведь все страны мира, даже самые развитые, нуждаются в дополнительных инвестициях. Одного бизнес-климата недостаточно. Отношения между странами – это действительно уникальная ситуация; самая дружественная среда во всем мире — это отношения между Азербайджаном и Грузией, Азербайджаном и Турцией, Грузией и Турцией, и трехсторонние отношения», — добавил президент.