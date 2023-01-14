Поставки топлива из Китая могут стать важнейшим фактором для замены российских нефтепродуктов для западных стран после введения эмбарго и потолка цен на них с 5 февраля. Только Европе нужно найти замену 220 млн баррелей дизельного топлива — столько она импортировала из России в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, Европа переориентируется на покупку нефтепродуктов у стран Ближнего Востока и США, однако Китай будет играть в процессе очень важную роль. Напрямую из него в Европу импортируется мало дизтоплива, но увеличение поставок китайских нефтепродуктов в другие регионы мира как раз может высвободить необходимые Европе объемы.

Китай уже наращивает экспорт нефтепродуктов: в декабре отгрузка дизтоплива из Китая вышла на максимум с 2016 года, а экспортная квота на 2023 год увеличена на 50% по сравнению с 2022-м.

Директор по исследованиям Wood Mackenzie Ltd. Марк Уильямс оценивает потенциальный объем экспорта дизельного топлива из Китая в первом полугодии от 400 тыс. до 600 тыс. баррелей в день — от 144 млн до 216 млн баррелей в год. Это сопоставимо с тем, сколько ЕС и Великобритания могут потерять из-за ограничения морских поставок топлива из России.