Сегодня в отдельном полку полиции быстрого реагирования МВД под руководством министра внутренних дел генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное совещание, посвященное итогам 2022 года и предстоящим задачам.

Согласно информации министерства, выступивший на мероприятии министр В.Эйвазов отметил, что существующая в стране обстановка стабильности и безопасности еще более укрепляется, общественный порядок надежно охраняется и в достигнутых в прошлом году положительных результатах большая заслуга личного состава полка. Однако министр отметил наличие определенных упущений и недостатков в службе и потребовал их скорейшего устранения.

Затем командир полка генерал-майор полиции Сахлаб Багиров выступил с докладом об итогах работы за отчетный период и предстоящих задачах.

Подводя итоги совещания, министр внутренних дел отметил, что для успешного выполнения служебных обязанностей по поручению руководства страны созданы все условия, личный состав окружен всесторонней государственной заботой.

Подчеркнув, что полиция-это объект доверия граждан, министр В.Эйвазов потребовал, чтобы каждый сотрудник действовал в рамках закона и оказывал помощь людям, помогал решать их жизненные проблемы, чутко относился к их обращениям, а также вежливо вел себя в общении с гражданами. Он выразил уверенность в том, что личный состав полка и впредь будет четко выполнять поставленные задачи, оправдывая оказанное доверие преданной службой.