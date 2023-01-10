8 января около 14 часов на территории поселка Гобустан Гарадагского района Баку сотрудниками Главного управления Государственной дорожной полиции был задержан автомобиль марки Mercedes.

Cотрудниками полиции было установлено, что водитель автомобиля, житель Бардинского района Шамхал Гасымов находился под воздействием наркотических средств, в отношении него был составлен протокол по статьям 342.9, 327.3, 334.3 и 511 Кодекса об административных правонарушениях и направлен в суд.

Согласно решению Гарадагского районного суда Гасымов был арестован в административном порядке на 20 дней.