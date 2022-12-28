Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен постоянным представителем Азербайджана в Организации по запрещению химического оружия.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.