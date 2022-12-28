Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен постоянным представителем Азербайджана в Организации по запрещению химического оружия.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Нидерландах Рахман Сахиб оглу Мустафаев назначен постоянным представителем Азербайджана в Организации по запрещению химического оружия.
Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев.
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