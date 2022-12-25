За пассажирами рейса Сингапур-Лондон авиакомпании Qantas Airways, самолет которого совершил аварийную посадку в Международном аэропорту Гейдар Алиев, прилетел другой лайнер авиакомпании – Airbus 380, сообщает Trend.

Этим самолетом сегодня рано утром пассажиры данного рейса будут доставлены из Баку в пункт назначения.

Отметим, что 23 декабря капитан двухпалубного лайнера A380 подал сигнал о посадке в бакинском аэропорту, находясь в воздушном пространстве над территорией Грузии.

Причиной аварийной посадки стал сработавший датчик задымления в грузовом отсеке самолета.