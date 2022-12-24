Депутата Госдумы России, певца Дениса Майданова заочно приговорили в Украине к 15 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность Украины, сообщили в СБУ.

«К 15 годам тюрьмы осуждён депутат Государственной думы России… СБУ собрала безоговорочные доказательства вины депутата нижней палаты Федерального собрания России Дениса Майданова», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в феврале он поддержал обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой признать «Луганскую» и «Донецкую» «народные республики», а также проголосовал за ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ЛНР» и «ДНР».