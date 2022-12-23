Председатель Европейского совета Шарль Мишель считает, что необходимо разработать механизм приостановки членства России в Совете Безопасности ООН, поскольку она нарушает международное право. Об этом он заявил в интервью телеканалу RTVI.

«Думаю, что в международном праве есть изъян, раз постоянный член Совбеза ООН, в этом случае Россия, вопиющим образом нарушает международное право», — подчеркнул он. При этом Мишель настоял на том, что не требует полного исключения РФ.

При этом он признал, что пока приостановка членства России невозможна. Мишель считает, что концепт безопасности ООН «уже сильно барахлил» и «имел немало трудностей в функционировании». Кроме того, он полагает, что африканский континент очень мало представлен в структурах ООН.