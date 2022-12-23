Бывший президент российского Публичного акционерного общества «ЛУКОЙЛ» Вагит Алекперов поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович!

Примите мои сердечные поздравления по случаю Вашего Дня рождения.

Ваш богатый жизненный и профессиональный опыт, организаторский талант, личные качества снискали Вам заслуженное уважение коллег и партнеров в стране и за ее пределами. Сегодня Азербайджан под Вашим руководством уверенно движется вперед, демонстрируя устойчивое и динамичное развитие. Успешно решаются актуальные государственные задачи, проводится последовательная работа, направленная на улучшение инвестиционного климата и расширение торгово-экономического сотрудничества с зарубежными партнерами.

Пользуясь случаем, хотел бы выразить Вам огромную благодарность за поддержку проектов ЛУКОЙЛа в республике и заверить, что мы настроены на продолжение активной и взаимовыгодной работы с азербайджанскими партнерами в интересах наших стран.

Позвольте пожелать Вам, Ваше превосходительство, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов в Вашей деятельности на высшем государственном посту», — говорится в поздравлении.