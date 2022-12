Сегодня в результате взрыва мины, заложенной Арменией в Кяльбаджаре, тяжело ранены четыре гражданских работника. Данная информация приводится в заявлении МИД Азербайджана в соцсети «Твиттер».

«Кроме того, погиб один гизирь и ранены трое военнослужащих. После окончания войны 2020 года количество пострадавших от мин достигло 278 человек. Безнаказанность Армении открывает путь к новым преступлениям!», — отмечается в сообщении.

Today, as a result of #Armenia-planted landmine explosion in #Kalbajar, 4 civilian workers were severely injured. Moreover, 1 ensign died and 3 soldiers wounded. Number of mine victims since the end of 2020-war reached 2️⃣7️⃣8️⃣. Armenia’s impunity leads to new crimes!

