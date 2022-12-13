Финляндия может снять эмбарго на продажу Турции оружия и военной техники, введенное в 2019 году после начала турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, сообщает Euractiv.

По словам министра, это связано со стремлением Финляндии вступить в НАТО — для этого нужно согласие Турции, которая из-за эмбарго не одобрила вступление страны в альянс.

Издание напоминает, что на прошлой неделе Кайкконен посетил Турцию, после чего выразил «осторожный оптимизм», что две страны «не отступили в решении проблемы».

В 2018 году, до введения эмбарго, экспорт оружия из Финляндии в Турцию составлял около 17 миллионов евро.