Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указ об освобождении Амбарцума Матевосяна от должности вице-премьера Армении.

«Принимая за основу предложения премьер-министра, в соответствии со статьей 131 Конституции Армении, а также частью 1 статьи 5 закона «О структуре и деятельности правительства», освободить Амбарцума Матевосяна от должности вице-премьера», — говорится в указе.

Матевосян был назначен вице-премьером в ноябре 2021 года. До этого он занимал пост губернатора Армавирской области.