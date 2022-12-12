Главы внешнеполитических ведомств ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе, проект вернули на рассмотрение постпредов.

Об этом свидетельствует опубликованная в понедельник повестка дня заседания Комитета постоянных представителей ЕС, передает ТАСС.

В документе отмечается, что вопрос о новых санкциях против России будет обсуждаться на заседании «Корепера», намеченном на 18:00 по местному времени, то есть уже после завершения министерской встречи, итоговая пресс-конференция которой также запланирована на 18:00.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии в понедельник утром на министерскую встречу заявил, что разногласия между странами ЕС сохраняются и утверждение санкций может быть отложено.