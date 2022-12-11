По меньшей мере четыре человека погибли, еще 20 получили ранения в результате минометного обстрела на афгано-пакистанской границе в районе КПП «Спин-Болдак — Чаман», сообщает телеканал Tolo News.

По его данным, конфликт между сторонниками радикального движения «Талибан» и пакистанскими пограничниками продолжается до сих пор. Точное число потерь с той и другой стороны не приводится. Пострадавших пакистанцев доставили в город Чаман.

При этом газета Hasht-e Subh Daily сообщает, что столкновения на границе уже прекратились, они длились на протяжении часа.