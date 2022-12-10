В вопросах обеспечения демократического порядка Европа мощно перенапряглась, и теперь ее достижения играют против своих же интересов. В разных странах Старого света под видом развития прав и свобод происходят явления, никак не коррелирующиеся с понятием здравая демократия.

Если говорить по существу, то работающие в этом направлении западные институты ищут соломину в чужом глазу, не замечая при этом собственных бед. Похоже, они не обременяют себя функцией самоконтроля, считая, что у них по определению не может быть проблем.

Пока демократы-ревизоры от всевозможных кризисных групп и бюро по правам человека роются в чужих делах, подвергая жесточайшей критике и давлению страны остального мира, хотя им никто такого права не делегировал, в западных странах происходят чудовищные катаклизмы и срывы.

Вся Германия стоит на ушах из-за попытки государственного переворота, где система демократического управления дала серьезнейший сбой. А ведь страна неоднократно выступала обвинителем от имени коллективного Запада по делам о «провале демократических реформ» в суверенных странах.

И как же надо квалифицировать происходящий кошмар с попыткой захвата Бундестага, который имел целью возрождение Второго рейха? Неужели серьезнейший инцидент следует рассматривать в контексте штатного демократического развития?! И не является ли наблюдаемый кризис предтечей надвигающихся более опасных явлений, что могут повлечь за собой масштабные бедствия?!

Ведь в истории Германии именно так, с виду тривиально, начинались процессы, приведшие к мировым войнам.

Это же надо так увлечься чужими судьбами, чтобы не видеть под носом реальной опасности. Все так называемые демократические институты и подразделения Германии, будучи в обойме западного сообщества, занимаются анализом ситуации и правозащитной деятельностью в других странах. Убеждают, будто усилия направляются на предотвращение конфликтов там, где вроде бы хромает процесс формирования гражданского общества.

Получается, что под пространство риска подпадают какие угодно ареалы, но только не части западного мира. Но такое положение дел не может считаться приемлемым.

Происходящее в реальности лишь свидетельствует, что ярко светящееся солнце лицемерия Запада ослепляет самих ревизоров, не давая возможности сконцентрироваться на собственных бедах. Вмешательство в дела других государств ныне им выходит боком.

За последние десятилетия посредством всевозможных демократических фондов (Эберта, Аденауэра и прочих) Берлин бесцеремонно спонсировал демократических пасынков в постсоветских странах ради провоцирования цветных революций, оказания давления на законных руководителей суверенных стран. Но эффект бумеранга — вещь испытанная, и с нею надо бы считаться.

Немецкая полиция работает в интенсивном режиме, выявляя новых подозреваемых. Все они планировали захват парламента с целью изменения конституционного строя в главной стране Евросоюза, объединения, которое мнит себя полюсом победившей демократии.

Как тут не вспомнить косяки европейцев, самих немцев, которые неоднократно предпринимали акты чудовищных давлений в отношении законного руководства Азербайджана только ради того, чтобы силою навязать пресловутую систему сменяемости власти. А под ней подразумевается упрощение реализации собственных интересов.

В Баку в двухтысячных несколько раз имели место попытки государственного переворота с участием непримиримой оппозиции, которых открыто поддерживал Запад, не жалея при этом ни средств и ни политической поддержки.

Тот же Берлин неизменно становился в позу адвоката деструктивных и радикальных сил, открыто призывавших население к государственному перевороту. Как только власти страны предпринимали законные действия для пресечения антиконституционной деятельности раскольников из ПНФА, «Мусават» и других, немецкие вдохновители и спонсоры поднимали гвалт в защиту организаторов незаконных акций.

Баку сразу же обвинялся в нарушении прав человека, хотя горстка оппозиционеров сама выступала в амплуа нарушителя прав большинства. Благо, азербайджанская власть никогда не шла на поводу западных ревнителей прав и свобод, понимая, что под видом благостных переживаний они оформляли подряда на революционное переустройство порядка в стабильной стране.

И как же сегодня Баку должен реагировать на немецкие события? Не является ли арест 25 человек грубым нарушением прав немецких граждан?

Не стоит забывать, что Германия и ее власти вот уже много лет миндальничают с активистами движения ПЕГИДА, что родилось на почве ярко выраженной исламофобии. Когда движение опубликовало свой манифест, не осталось сомнений, что немецкие радикалы под видом защиты христианской культуры, начинают легальную борьбу против местных мусульман.

Никого не пугало то обстоятельство, что ислам в манифесте немецких правых обозначился в качестве жестокой идеологии.

ПЕГИДА открыто выступает за резкое ограничение прав и свобод мусульман, наплевав на все нормы политкорректности. Власти проявили невиданную толерантность в отношении собственных радикалов, по сути развязав им руки на пути роста угроз для тех, кого фашиствующие элементы причисляют к людям второго сорта.

Никто не желает видеть в резкой смене внутриполитической парадигмы тенденцию опасной радикализации.

Центральная и местная власти тешат себя тем, что местные ультра всего лишь желают повлиять на иммиграционную политику правительства ФРГ, хотя в землях и городах страны все явственнее дает о себе знать тренд жесточайшего прессинга на мусульманскую часть общества. Акты наказания и побоищ в ходе демонстраций и протестов стали обыденным делом. Фашиствующие элементы за дикие деяния и насилие в отношении мусульман, как правило, отделываются легкими наказаниями. Разве во всем безобразии нет состава преступления?

Конечно, есть, и оно опять же коррелируется с грубым нарушением прав и свобод немецких граждан.

В салонах европейских демократических институтов (ПАСЕ, БДИПЧ ОБСЕ и др.) полномочные представители от Азербайджана неоднократно ребром ставили вопрос о массовом нарушении прав сотен тысяч беженцев и вынужденных переселенцев, ставших жертвой армянской оккупации. Европейцы в присущей индифферентной манере все спускали на тормозах, что было равносильно отмашке армянским мракобесам не прекращать репрессии против мирных азербайджанцев.

Политики и депутаты Германии неоднократно выделялись своей проармянской позицией, делая при этом невозмутимый вид, словно ничего неординарного не происходило. Вопреки здравой логике, они предпринимали шаги, которые воспринимались в качестве одобрения политики агрессии Армении.

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) несколько раз совершали незаконные визиты в Карабах, ставя Баку перед чудовищными фактами наплевательства на законные требования азербайджанских граждан. Баку неоднократно направлял в Берлин ноты протеста против нарушения законодательства страны, неуважительного отношения к территориальной целостности Азербайджана. Адекватной реакции со стороны немецких, да и европейских институтов, не следовало.

Проявление «демократического» вандализма и неуважительного отношения к позиции Азербайджана сегодня находит повторение в жизни самой Германии. Символично, что в ходе специальных операций германской полиции представители АдГ привлечены к юридической ответственности. Они обвиняются в попытке государственного переворота.

А ведь наиболее пылкие политики из АдГ — Иоахим Кус и Иоахим Пауль открыто ратовали за признание «независимости армян Карабаха», что непосредственно противоречило внешнеполитическому курсу Берлина, который признает территориальную целостность Азербайджана. Никому в немецком истеблишменте и в голову не приходит одернуть проармянских деятелей, чтобы не сходили с ума на почве тюркофобии и исламофобии.

Напротив, незаконные поездки представителей АдГ в Карабах находили идеологическую поддержку в виде сопровождения главным редактором крайне правого (пророссийского) журнала «Цюрст» Мануэль Ошенрайтер. Он за свои крайние убеждения прослыл опасным экстремистом. Был обвинен в причастности к теракту в культурном центре венгерской общины в Польше.

АдГ и ассоциированный с ней М.Ошенрайтер тесно связаны с армянской правой националистической партией «Адеквад», которая разделяет опасные взгляды немецких правых. Не случайно партия в знак уважения тюркофобским действиям М.Ошенрайтера официально выразила ему признательность за «демократические» заслуги и идейную солидарность.

АдГ испытывал неподдельный интерес к карабахскому кризису на стороне армян и пользовался им в качестве выгодного инструмента для реализации своих интересов. Незаконные вояжи своих членов АдГ оформляла в качестве реальной политической поддержки Иревану, выдавая их еще и за акты поддержки стране-агрессору правительством Германии.

В Армении только приветствовали позорные шаги немецких «демократов», хотя они никак не вписывались в орбиту адекватной политики. Но тут надо бы вспомнить, что в Европе и, особенно, в Германии всегда давала о себе знать вездесущая армянская мафия, которая легко срослась с АдГ на почве антиазербайджанской идеологии и политики.

Баку не только тщательно прослеживал действия враждебных сил, но и неоднократно доводил до сведения Берлина недопустимость действий, подрывающих основы двусторонних отношений. Никаких конкретных ограничительных мер немецкая сторона так и не предприняла, что равносильно тихому одобрению недружественных действий сил, объединившихся на почве ненависти к Азербайджану.

Будь немецкая сторона принципиальна и проведи надлежащее расследование незаконных действий АдГ и ассоциированной с ней армянской мафии, правый фланг этой структуры не стал бы сегодня серьезной угрозой национальным интересам Германии. Примат двойных стандартов аукается немцам весьма характерным образом.

В Германии прослеживается тренд на упрочение позиций немецкой мафии в политическом истеблишменте. Этого невозможно не заметить, и это подтверждается реакцией здоровых сил на опасные действия теневых групп. Левая партия Германии (DIE LINKE) отправила запрос в парламент страны с указанием конкретных фактов, которые проливают свет на связи посольства Армении в Берлине с мафиозной средой, которая трансформируется в политическую сеть.

Федеральное агентство по уголовным делам Германии об этих связях информировано. Но что от того, что госорганы компетентны, и занют почти все о незаконной деятельности армянской диаспоры и мафиозных кругов. Они открыто кооперируются с местными крайними подельниками, но при этом власти не предпринимают упреждающих действий.

Немецкий телевизионный канал MDR, известный своей непримиримостью к проявлениям радикализма, располагает видеоматериалами, изобличающими незаконные действия местных и армянских мафиози. Однако не может обнародовать их ввиду введенного странного запрета, поддержанного при участии армянского посольства. Ограничения введены в судебном порядке, и пока обжалованию не подлежат.

Тем временем второй немецкий телеканал ZDF опубликовал интервью с самозваным госминистром непризнанного Карабаха Рубеном Варданяном, нанося урон азербайджано-германским отношениям. Это также недружественный акт, на который закрывают глаза официальные структуры. Коль Берлин проявляет строгую чувствительность к защите собственных интересов, ему не мешает действовать сообразно по отношению и к странам-партнерам.

Германия на собственном опыте сталкивается с тем, насколько чревато проявлять терпимость к антиконституционным действиям, направленным против других стран. Если Берлин чувствителен к защите собственных интересов, то он обязан действовать в таком же русле по отношению к Азербайджану, ведь на кону вопрос территориальной целостности, имеющий неоспоримый приоритет над всеми остальными принципами.

И вообще пора бы демократам осознать, что попытки подстраивать под собственное мировоззрение других – это контр продуктивный ход. Он никогда не приведет к обретению морального превосходства над партнерами и спаррингами.

Лучше уж работать и сотрудничать на базе объективных и прозрачных начал, тогда и проблем, бед будет мало.

Тофик Аббасов