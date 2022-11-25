Турция предлагает продлить маршрут железнодорожного «Восточного экспресса», курсирующего между Анкарой и Карсом, до Баку. С данным заявлением выступил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу на заседании министров иностранных дел и транспорта Турции, Азербайджана и Казахстана в Актау.

Он отметил, что с запуском железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) возросла значимость не только перевозки грузов, но пассажирских перевозок. «Во время недавнего визита в Грузию, я предложил господину Рашаду Набиеву [министру транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана] продлить линию пассажирских перевозок до Баку», — приводит «Анадолу» слова Караисмаилоглу.

Министр добавил, что недавно в адрес Анкары поступила заявка от одного из членов Ассоциации сотрудничества железных дорог Чехии, где предлагают уже к 2024 году наладить туристические перевозки, начиная от Чехии и до Казахстана (маршрут — Чехия, Словакия, Венгрия, Болгария, Турция, Грузия, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан и Казахстан).

«Хотелось бы подчеркнуть, что необходимо приложить больше усилий для устранения преград в данном направлении», — сказал Караисмаилоглу.

Он также предложил основать Совместный координационный совет по автомобильным перевозкам в зоне Организации тюркских государств. Караисмаилоглу рассказал и о значимости идеи открытия «Зангезурского коридора». «Считаем, что с открытием «Зангезурского коридора», и завершением строительства ж/д Нахчыван-Карс, как продолжения данного коридора транспортные связи между нашими странами активизируются», — поведал министр.